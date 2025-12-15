Ana Maria Braga relata que foi afetada por apagão: 'perdemos tudo'

O apagão que atinge a cidade de São Paulo há quase uma semana também afetou a família de Ana Maria Braga. Durante o programa Mais Você desta segunda-feira (15), a apresentadora contou, ao vivo, que o filho Pedro, a nora Manu e o neto Bento passaram vários dias sem energia elétrica na capital paulista.

Segundo Ana Maria, a falta de luz provocou prejuízos materiais e refletiu a realidade enfrentada por milhares de moradores. Ela relatou que alimentos armazenados no freezer foram perdidos, incluindo compras feitas para as festas de fim de ano.

Relato foi feito ao vivo no Mais Você

O assunto surgiu enquanto a apresentadora comentava sobre Patrícia Poeta, que apresentou o programa Encontro diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ana Maria lamentou que parte do público paulista sequer tenha conseguido acompanhar a atração devido à falta de energia.

De acordo com a comunicadora, no sexto dia consecutivo de apagão, ainda havia cerca de 32 mil imóveis sem luz em São Paulo.

“As pessoas estão exaustas”, diz apresentadora

Ao trazer o problema para o âmbito pessoal, Ana Maria reforçou a empatia com quem depende da energia elétrica para trabalhar. Ela citou impactos em restaurantes e outros serviços, além do desgaste emocional causado pela situação.

“As pessoas estão exaustas, porque a falta de luz muda a dinâmica da vida”, afirmou a apresentadora durante o programa.

Moradores revoltados e tensão nos bairros

Durante o desabafo, Ana Maria mencionou episódios de revolta em bairros da capital. Segundo ela, em uma rua da Vila Gumercindo, moradores chegaram a montar uma barricada para impedir que equipes da concessionária deixassem o local sem resolver o problema.

A apresentadora explicou que o caso não ocorreu diretamente onde mora seu filho, mas destacou que o nível de insatisfação é generalizado após sucessivas promessas de retorno da energia que não se concretizaram.

Crítica à cobrança da conta de luz

Ao final do relato, Ana Maria ironizou a diferença entre a demora para restabelecer o serviço e a rapidez na cobrança. “A conta vai chegar, não vai? E se não pagar, corta mais rápido do que religa”, disparou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)