Estátua da Havan desaba durante temporal e cena chama atenção

Uma réplica da Estátua da Liberdade, instalada em frente à loja da Havan em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), desabou durante o forte temporal que atingiu o município nesta segunda-feira (15). A cena impressionante do momento em que a escultura cai foi registrada em vídeo e circula nas redes sociais.

A estátua, com 24 metros de altura, fazia parte de um monumento maior, de 35 metros. A queda não deixou feridos, segundo informou o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata nas redes sociais.

Estrutura desaba sob ventania de 90 km/h

De acordo com a Havan, “a área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”.

VEJA MAIS

A Defesa Civil emitiu alerta para rajadas de vento acima de 90 km/h em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre, com risco de tempestades severas. O aviso foi enviado por meio do sistema cell broadcast, que dispara mensagens de emergência diretamente nos celulares da população, interrompendo qualquer conteúdo na tela, inclusive em aparelhos no modo silencioso.