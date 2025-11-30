Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Quanto vai ficar o salário mínimo em 2026? Veja a previsão atualizada do governo

Correção leva em conta inflação acumulada e crescimento do PIB, conforme regra atual

Hannah Franco
fonte

Salário mínimo 2026: governo revisa previsão para o reajuste (Reprodução: Freepik)

O governo federal revisou para baixo a previsão do salário mínimo em 2026, que deve passar de R$ 1.631 para R$ 1.627. A atualização foi enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso Nacional para subsidiar a análise do Orçamento do próximo ano.

A mudança ocorre porque a inflação de 2025 avançou menos do que o esperado. Como o reajuste do piso nacional leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que serve de base para a correção anual, a projeção final do valor ficou reduzida. Se confirmada, a alta será de cerca de 7,2% em relação ao mínimo atual, de R$ 1.518.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Décimo terceiro começa a ser pago a novos aposentados do INSS a partir deste mês]]

[[(standard.Article) Maior salário fixo no Brasil é de R$ 100 mil por mês; saiba para quais cargos]]

Como é calculado o salário mínimo?

A definição do salário mínimo considera a inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, pelo arcabouço fiscal, o reajuste real só pode ultrapassar a inflação em até 2,5%.

Segundo o governo, a tendência é que o valor final fique muito próximo da nova estimativa de R$ 1.627, já que o INPC de fechamento ainda será divulgado oficialmente.

Quando o valor oficial do salário mínimo será definido?

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que o número definitivo “só será conhecido no início do ano”, após a publicação do INPC. O índice será divulgado no dia 10 de dezembro, e servirá como referência final para o reajuste.

O salário mínimo impacta diretamente despesas federais como aposentadorias, pensões, abono salarial e seguro-desemprego. Por isso, uma previsão menor reduz parte desses gastos, embora o impacto total também dependa do número de beneficiários.

Revisões do Orçamento podem alterar o valor?

De acordo com o Planejamento, caberá ao Congresso analisar possíveis ajustes na estimativa durante a tramitação do Orçamento. Além disso, ao longo de 2026, o piso poderá ser revisado nas avaliações bimestrais previstas em lei.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Salário mínimo

Governo Federal

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

ATAQUE

Leoa que matou homem em jaula de zoológico está bem e monitorada, diz veterinário

Felino retornou ao recinto sem uso de tranquilizantes e apresentou sinais de estresse após o ataque que resultou na morte do homem

30.11.25 17h02

Vídeo mostra leoa tranquila na Bica dias antes de invasão de homem; veja

Leona está bem e segue sob monitoramento de médicos veterinários, biólogos e zootecnistas

01.12.25 10h20

BRASIL

Homem morre após entrar em jaula de leoa no zoológico de João Pessoa

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de João Pessoa, o homem escalou uma parede de

30.11.25 13h10

BRASIL

Novas regras da CNH: Conatran coloca fim na obrigatoriedade de aulas em autoescolas

O Conselho Nacional de Trânsito aprovou, nessa segunda-feira (1), a resolução que acaba com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para garantir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

01.12.25 13h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda