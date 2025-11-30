Quanto vai ficar o salário mínimo em 2026? Veja a previsão atualizada do governo

O governo federal revisou para baixo a previsão do salário mínimo em 2026, que deve passar de R$ 1.631 para R$ 1.627. A atualização foi enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso Nacional para subsidiar a análise do Orçamento do próximo ano.

A mudança ocorre porque a inflação de 2025 avançou menos do que o esperado. Como o reajuste do piso nacional leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que serve de base para a correção anual, a projeção final do valor ficou reduzida. Se confirmada, a alta será de cerca de 7,2% em relação ao mínimo atual, de R$ 1.518.

Como é calculado o salário mínimo?

A definição do salário mínimo considera a inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, pelo arcabouço fiscal, o reajuste real só pode ultrapassar a inflação em até 2,5%.

Segundo o governo, a tendência é que o valor final fique muito próximo da nova estimativa de R$ 1.627, já que o INPC de fechamento ainda será divulgado oficialmente.

Quando o valor oficial do salário mínimo será definido?

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que o número definitivo “só será conhecido no início do ano”, após a publicação do INPC. O índice será divulgado no dia 10 de dezembro, e servirá como referência final para o reajuste.

O salário mínimo impacta diretamente despesas federais como aposentadorias, pensões, abono salarial e seguro-desemprego. Por isso, uma previsão menor reduz parte desses gastos, embora o impacto total também dependa do número de beneficiários.

Revisões do Orçamento podem alterar o valor?

De acordo com o Planejamento, caberá ao Congresso analisar possíveis ajustes na estimativa durante a tramitação do Orçamento. Além disso, ao longo de 2026, o piso poderá ser revisado nas avaliações bimestrais previstas em lei.