Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito tirando foto do corpo da vítima após matá-la na frente do filho. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

João Carlos Rodrigues de Lima, de 21 anos, foi preso por matar a ex-namorada, Raquel de Oliveira Lima, a facadas em Itararé, em São Paulo, na última quinta-feira (27/11). Ele revelou à Polícia Civil que, após cometer o crime, fotografou o corpo da jovem e enviou a imagem para um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas da igreja da qual fazia parte.

Raquel havia recusado o pedido de casamento de João, decisão com a qual ele não concordou. O suspeito, conforme a coluna Na Mira, no Metrópoles, já havia ameaçado matá-la caso ela não concordasse com a união. Ele matou a vítima na frente do filho dela.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Raquel foi atacada na rua. Logo após as facadas, as imagens mostram João Carlos parado ao lado do corpo, manuseando o celular.

Após o crime, Lima foi detido. Na sexta (28/11), ele teve a prisão temporária convertida em preventiva. João segue preso em Itararé.

O corpo de Raquel é velado na Santa Casa e o sepultamento ocorre às 10h deste sábado (29/11), no cemitério municipal. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

