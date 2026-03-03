Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso por estupro de vulnerável na noite dessa terça-feira (3). O artista cumpriu mandado de prisão condenatório e recebeu condenação definitiva do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), firmada em nove anos e quatro meses de reclusão. José estava no apartamento onde mora, no bairro do Flamengo, localizado na Zona Sul da capital fluminense, quando foi detido por agentes da Delegacia de Capturas.

O caso se tornou público em 2022, após moradores do prédio onde o ator vivia o denunciarem. Em investigação, vizinhos relataram que José Dumont levou uma criança ao apartamento diversas vezes — o menino de 11 anos foi identificado como filho de uma vendedora ambulante que trabalhava em áreas próximas ao prédio. Imagens de câmeras de segurança mostraram o artista mantendo contato físico com a vítima, com beijos e carícias.

As autoridades afirmaram que o ator teria se aproximado do menino oferecendo presentes e dinheiro. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de José, a Polícia Civil encontrou fotografias e vídeos com pornografia infantil. Os registros estavam no celular e no computador do artista.

