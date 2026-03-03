Capa Jornal Amazônia
Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável

A condenação definitiva do artista, de nove anos e quatro meses de reclusão, foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)

Lívia Ximenes
fonte

O ator foi preso na noite dessa terça-feira, 3 de março (Polícia Civil)

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso por estupro de vulnerável na noite dessa terça-feira (3). O artista cumpriu mandado de prisão condenatório e recebeu condenação definitiva do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), firmada em nove anos e quatro meses de reclusão. José estava no apartamento onde mora, no bairro do Flamengo, localizado na Zona Sul da capital fluminense, quando foi detido por agentes da Delegacia de Capturas.

image Condenado por estupro de vulnerável em Alenquer se entrega à Polícia Civil em Santarém
O indiciado compareceu à delegacia na segunda-feira (2)

image Ministro do STJ nega recurso de ex-deputado Luiz Sefer e chama de 'abuso do poder de recorrer'
Ministro-relator Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também negou 'habeas corpus de ofício'

image CNJ afasta desembargador que absolveu acusado de estupro de vulnerável
Magistrado também foi alvo de operação da Polícia Federal

O caso se tornou público em 2022, após moradores do prédio onde o ator vivia o denunciarem. Em investigação, vizinhos relataram que José Dumont levou uma criança ao apartamento diversas vezes — o menino de 11 anos foi identificado como filho de uma vendedora ambulante que trabalhava em áreas próximas ao prédio. Imagens de câmeras de segurança mostraram o artista mantendo contato físico com a vítima, com beijos e carícias.

As autoridades afirmaram que o ator teria se aproximado do menino oferecendo presentes e dinheiro. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de José, a Polícia Civil encontrou fotografias e vídeos com pornografia infantil. Os registros estavam no celular e no computador do artista.

Relembre o caso completo

image Ator da Globo investigado por estupro e pedofilia, José Dumont é preso no Rio
O ator foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15), pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças; ele também é investigado pelo crime de estupro de vulnerável e pedofilia

image Globo tira José Dumont de novela após prisão; ator é investigado por estupro e pedofilia
Artista foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil

image Caso José Dumont: ator da Globo diz que pornografia infantil era 'estudo para um trabalho'
Polícia encontrou mais de 240 imagens armazenadas em um computador e no celular de José Dumont

image Ator José Dumont fez transferência de R$ 1 mil para suposta vítima de estupro de 12 anos
A investigação aponta ainda que ele desenvolveu um relacionamento próximo com o menino

image José Dumont nega estupro e diz que é 'padrinho' de criança de 12 anos
Em pedido de habeas corpus, os advogados do ator alegam que ele se considera padrinho do menino e é amigo da família dele

image José Dumont contrata advogado de caso Daniella Perez para se livrar de prisão
O profissional é conhecido por casos complexos, além de ser pai de Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso.

image Ator José Dumont é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira eletrônica
A decisão foi tomada após sessão de julgamento que aconteceu nesta terça-feira (11)

image Caso José Dumont: ator é condenado por armazenar pornografia infantil
José Dumont, que possui o direito de recorrer em liberdade, também foi condenado a pagar as despesas processuais do caso

josé dumont

prisão josé dumont

José Dumont é condenado

Estupro de vulnerável

Pornografia infantil
