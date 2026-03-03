Capa Jornal Amazônia
Depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS é agendado

A presidente do Palmeiras e da Crefisa deve depor na próxima semana, conforme decisão do presidente Carlos Viana (Podemos-MG)

Lívia Ximenes
fonte

Leila Pereira falará na CPMI do INSS na segunda-feira, 9 de março (Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Carlos Viana (Podemos-MG), agendou o depoimento da presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira. A sessão foi marcada para a próxima segunda-feira (9). A agenda de oitivas — ou seja, escuta de pessoas em processos — inicia nesta quinta-feira (5), com fala do presidente da Dataprev, Cecílio Galvão.

A decisão de Carlos Viana foi firmada após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), rejeitar o pedido de governistas que solicitava a derrubada de 87 requerimentos aprovados. Entre eles, está a convocação de Leila, demandada pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Para ele, a Crefisa tem papel central no caso, visto que se tornou a principal vencedora do pregão para pagamento de novos benefícios do INSS.

A comissão deve ouvir o representante do Banco C6, Marcelo Kalim, no mesmo dia em que a presidente do Palmeiras depor. Na quarta-feira (11), é esperada sessão com o ex-CEO do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. Em seguida, na quinta-feira (12), o tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores e Pensionistas do Brasil (CBPA), Paulo Negreiros, deve falar.

