Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é convocada a depor na CPI do INSS A empresária foi convocada pelos parlamentares na condição de testemunha. Leila é presidente da Crefisa, uma das principais instituições de crédito consignado no País Estadão Conteúdo 26.02.26 18h22 Leila Pereira (Jefferson Rudy/Agência Senado) A CPI do INSS aprovou, nesta quinta-feira, todos os requerimentos em pauta, incluindo a convocação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, uma das principais instituições de créditos consignados no País voltados para aposentados e pensionistas. Procurada, Leila não quis se pronunciar. Não há data definida para ela depor nem é certo se a empresária terá de ser ouvida na comissão. É necessário que o presidente da CPI paute a convocação. O requerimento de convocação foi feito pelo relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), e pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM), em sessão interrompida por briga. A empresária foi convocada pelos parlamentares na condição de testemunha. No requerimento, Gaspar argumenta que a Crefisa "assumiu papel central ao se tornar a maior vencedora do pregão que definiu o pagamento de novos benefícios, concentrando boa parte de toda a operação". Os parlamentares querem que Leila explique as irregularidades, detalhe as providências adotadas e seus prazos, e qual é a responsabilidade do banco "por ação ou omissão na manutenção de práticas que culminaram em medidas restritivas pelo INSS". O contrato da Crefisa com o INSS está suspenso de forma cautelar desde agosto de 2025. Segundo o órgão, a decisão foi tomada após "reiteradas reclamações" registradas por beneficiários em diferentes canais. Também foram constatadas irregularidades no serviço, entre elas: dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício, coação para a abertura de conta corrente, venda casada e falta de estrutura adequada nas agências. A Crefisa assumiu a maior parte da folha de pagamento de novos benefícios previdenciários após arrematar um pregão em outubro de 2024. Houve denúncias de "graves falhas operacionais, contratuais e sistêmicas" contra a empresa, o que levou o INSS a suspender cautelarmente parte dos contratos. Os relatos dão conta de pressão sobre clientes para abrir contas correntes e contratação de produtos não solicitados, o que configuraria prática de venda casada. A Crefisa foi a principal patrocinadora do Palmeiras durante uma década. A parceria foi encerrada em dezembro do ano passado.