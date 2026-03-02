Mulher é baleada em frente a igreja durante velório da mãe

Uma mulher de 27 anos, identificada como Amanda Arantes, foi baleada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi, Minas Gerais. A vítima estava no velório da mãe, ocorrido na última sexta-feira (27). Câmeras de segurança registraram o crime.

Amanda estava na área externa quando foi atingida com três tiros disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um dos suspeitos foi preso no sábado (28) e outros são procurados pelas autoridades. As informações são da Polícia Militar.

As imagens da câmera de segurança mostram a vítima acompanhando o cortejo com outras pessoas, quando uma motocicleta avança sobre elas, por volta das 16h12. Ao parar ao lado de Amanda, o suspeito que está na garupa efetua os disparos à queima-roupa. Após os tiros, mulher cai na rua e os acompanhantes se dispersam.

Os militares encontraram a motocicleta usada na ação. Ela estava em área de mata, escondida em meio à vegetação, com dois capacetes e um casaco preto. Conforme a corporação, os itens correspondem aos descritos por testemunhas e registrados pela câmera de segurança.

O suspeito detido foi visto, frequentemente, utilizando a motocicleta em semanas anteriores ao crime. Ao ser questionado pela polícia, ele deu versões contraditórias sobre a posse e uso do veículo na última sexta-feira. As autoridades encaminharam o homem à Delegacia de Polícia Civil em São Lourenço.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi. Entretanto, os ferimentos eram graves e, por isso, encaminharam Amanda ao Hospital Regional em Varginha. Até o momento, o quadro de saúde da mulher é estável.