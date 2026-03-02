Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher é baleada em frente a igreja durante velório da mãe

Identificada como Amanda Arantes, de 27 anos, a vítima está hospitalizada e tem o quadro de saúde estável

Lívia Ximenes
fonte

A vítima está internada e, até o momento, o quadro é estável (Reprodução)

Uma mulher de 27 anos, identificada como Amanda Arantes, foi baleada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi, Minas Gerais. A vítima estava no velório da mãe, ocorrido na última sexta-feira (27). Câmeras de segurança registraram o crime.

VEJA MAIS

image Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico
Projétil não atingiu o tecido cerebral da vítima e não houve comprometimento de estruturas neurológicas, segundo laudo médico

image Mulher morre baleada pelo ex-marido um dia após ter medida protetiva negada
O atual companheiro da vítima também morreu; filhos da vítima estavam no momento em que crime ocorreu

image Criança é baleada nas costas durante confronto de facções no Rio
Além da criança, outras três pessoas foram baleadas

Amanda estava na área externa quando foi atingida com três tiros disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um dos suspeitos foi preso no sábado (28) e outros são procurados pelas autoridades. As informações são da Polícia Militar.

As imagens da câmera de segurança mostram a vítima acompanhando o cortejo com outras pessoas, quando uma motocicleta avança sobre elas, por volta das 16h12. Ao parar ao lado de Amanda, o suspeito que está na garupa efetua os disparos à queima-roupa. Após os tiros, mulher cai na rua e os acompanhantes se dispersam.

Os militares encontraram a motocicleta usada na ação. Ela estava em área de mata, escondida em meio à vegetação, com dois capacetes e um casaco preto. Conforme a corporação, os itens correspondem aos descritos por testemunhas e registrados pela câmera de segurança.

O suspeito detido foi visto, frequentemente, utilizando a motocicleta em semanas anteriores ao crime. Ao ser questionado pela polícia, ele deu versões contraditórias sobre a posse e uso do veículo na última sexta-feira. As autoridades encaminharam o homem à Delegacia de Polícia Civil em São Lourenço.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi. Entretanto, os ferimentos eram graves e, por isso, encaminharam Amanda ao Hospital Regional em Varginha. Até o momento, o quadro de saúde da mulher é estável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher baleada

mulher leva tiros durante velório da mãe

violência contra a mulher

Tentativa de homicídio

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÍTICA

Relatório dos EUA revela base secreta da China no Brasil; entenda

Documento do Congresso cita instalação na Bahia ligada ao setor aeroespacial e levanta alerta sobre influência chinesa na América Latina

02.03.26 8h12

CRIME

Estupro coletivo em Copacabana: veja tudo o que se sabe sobre o caso envolvendo adolescente

Crime aconteceu no dia 31 de janeiro da Zona Sul do Rio de Janeiro; quatro jovens são procurados e um adolescente também é investigado

02.03.26 11h39

BRASIL

Antes de matar mulher em joalheria, ex-namorado fez ameaças virtuais

Apesar da medida protetiva vítima era ameaçada por mensagens e até por transferências via PIX.

02.03.26 9h55

TRÂNSITO

Motorista que molha pedestre pode ser multado? Saiba o que diz o Código de Trânsito

Situação comum em dias de chuva pode trazer consequências ao motorista

02.03.26 9h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda