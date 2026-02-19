Capa Jornal Amazônia
Criança é baleada nas costas durante confronto de facções no Rio

Além da criança, outras três pessoas foram baleadas

Estadão Conteúdo

Um confronto armado entre integrantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro (TCP) terminou com quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança, na noite desta quarta-feira, 18, no Catumbi, na zona norte do Rio. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, o comando do 4º BPM (São Cristóvão), foi acionado após informações sobre homens armados efetuando disparos na Rua Frei Caneca, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira.

Quatro vítimas foram atingidas por disparos. A criança foi baleada nas costas e foi levada para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Os outros baleados pelos moradores da região. Segundo a secretaria municipal de Saúde do Rio, apenas um homem foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Ele já chegou morto à unidade de saúde. De acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na região. A ocorrência foi encaminhada para a 6ª DP.

Palavras-chave

VIOLÊNCIA

RIO

CATUMBI

TIROTEIO
