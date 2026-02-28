Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico

A atendente de farmácia baleada na cabeça na última sexta-feira (27/02), durante assalto ao estabelecimento na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, não teve comprometimento neurológico. Laudo médico da equipe que atende Quésia apontou que o tiro não chegou a atingir o cérebro.

Nota da farmácia, onde a atendente trabalhava, divulgada neste sábado (28) deu novidades sobre o estado de saúde da trabalhadora. "Conforme laudo médico, o projétil não atingiu o tecido cerebral nem houve comprometimento de estruturas neurológicas vitais. Ela (Quésia) encontra-se estável, consciente e em recuperação, sob acompanhamento médico", diz a o comunicado.

"Apresenta dor compatível com o trauma e episódios de despertar súbito com sobressalto, permanecendo assistida pela equipe responsável", complementa. "Agradecemos as manifestações de apoio e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação".

CASO - O ferimento de Quésia foi causado na sexta-feira (27/2), quando um assaltante armado entrou na farmácia para realizar o assalto. Imagens da câmera de segurança mostram o criminoso tentando puxar um cordão de ouro da atendente e logo depois a arma dispara atingindo a cabeça da jovem.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi praticado por dois homens. Enqunto um entrou na farmácia armado, o outro espera em uma motocicleta para a fuga. A vítima foi socorrida e levada para um hospital.

Os suspeitos fugiram em uma moto de cor preta e um deles estaria com uma mochila vermelha. Os militares seguem atrás da dupla.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.