polícia civil do pará prende, em santa catarina, suspeito de homicídio praticado em 2024

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem investigado no contexto da Operação Defense, que apura um homicídio ocorrido em 2024, no município de Marituba. Ele está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. A detenção ocorreu na manhã de sexta-feira (27), no município de Navegantes, no estado de Santa Catarina.

Pela Polícia Civil do Pará, a prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios (DH), com apoio da Delegacia de Homicídios de Itajaí (SC).

Em 24 de abril de 2024, um homem de 42 anos de idade foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu, em um estabelecimento comercial situado na BR-316, no bairro Parque Verde, em Marituba. A vítima foi surpreendida por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta, sendo que o carona desceu da moto e se aproximou da vítima, tendo efetuado dois disparos pelas costas da vítima. Em seguida, o condutor da moto também se aproximou, com a vítima já no chão, e efetuou mais dois disparos contra ela.

VEJA MAIS:

No decorrer das investigações, ainda segundo a Polícia Civil, foram identificados três homens envolvidos no homicídio, todos ligados a uma facção criminosa. As prisões do condutor da motocicleta e do mandante do crime ocorreram em 2025, em operações realizadas pela DHM nas cidades de Ananindeua e Tucuruí. O preso desta sexta-feira é o último envolvido no crime.