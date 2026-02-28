Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil do Pará prende, em Santa Catarina, suspeito de homicídio praticado em 2024

Os outros dois homens envolvidos no crime foram presos no ano passado

O Liberal
fonte

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem investigado pela prática de um homicídio ocorrido em 2024, no município de Marituba (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem investigado no contexto da Operação Defense, que apura um homicídio ocorrido em 2024, no município de Marituba. Ele está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. A detenção ocorreu na manhã de sexta-feira (27), no município de Navegantes, no estado de Santa Catarina.

Pela Polícia Civil do Pará, a prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios (DH), com apoio da Delegacia de Homicídios de Itajaí (SC).

Em 24 de abril de 2024, um homem de 42 anos de idade foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu, em um estabelecimento comercial situado na BR-316, no bairro Parque Verde, em Marituba. A vítima foi surpreendida por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta, sendo que o carona desceu da moto e se aproximou da vítima, tendo efetuado dois disparos pelas costas da vítima. Em seguida, o condutor da moto também se aproximou, com a vítima já no chão, e efetuou mais dois disparos contra ela.

VEJA MAIS:

image Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Muaná, no Marajó
O investigado teria desferido várias facadas em um homem no mês de março

image Após dez anos, investigado por homicídio em Paragominas é preso pela PC em Belém
A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

No decorrer das investigações, ainda segundo a Polícia Civil, foram identificados três homens envolvidos no homicídio, todos ligados a uma facção criminosa. As prisões do condutor da motocicleta e do mandante do crime ocorreram em 2025, em operações realizadas pela DHM nas cidades de Ananindeua e Tucuruí. O preso desta sexta-feira é o último envolvido no crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia civil do pará prende, em santa catarina, suspeito de homicídio praticado em 2024

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

NAUFRÁGIO

Embarcação que saiu de Vigia naufraga a caminho de área de pesca próxima ao Amapá

Ventos fortes e ondas de grande intensidade podem ter provocado o acidente

28.02.26 11h40

PRISÃO

Polícia Civil do Pará prende, em Santa Catarina, suspeito de homicídio praticado em 2024

Os outros dois homens envolvidos no crime foram presos no ano passado

28.02.26 10h55

POLÍCIA

Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua

De acordo com testemunhas, o motociclista e a passageira foram atingidos por um veículo de cor branca que, supostamente, estaria em fuga com criminosos dentro

27.02.26 21h42

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá

Apontado como líder de facção criminosa, homem reagiu à prisão e trocou tiros com policiais durante operação conjunta

27.02.26 20h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRISÃO

Polícia Civil do Pará prende, em Santa Catarina, suspeito de homicídio praticado em 2024

Os outros dois homens envolvidos no crime foram presos no ano passado

28.02.26 10h55

POLÍCIA

Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua

De acordo com testemunhas, o motociclista e a passageira foram atingidos por um veículo de cor branca que, supostamente, estaria em fuga com criminosos dentro

27.02.26 21h42

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá

Apontado como líder de facção criminosa, homem reagiu à prisão e trocou tiros com policiais durante operação conjunta

27.02.26 20h57

Polícia

Suspeito morre após troca de tiros com a PM durante operação no bairro do Coqueiro, em Belém

O caso é investigado pela Delegacia da Cabanagem

27.02.26 19h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda