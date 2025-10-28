Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Muaná, no Marajó

Um investigado em um caso de tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Civil em Muaná, no Marajó. A ação policial ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva na tarde de segunda-feira (27). Conforme as apurações policiais, o suspeito foi apontado como o suposto autor de um esfaqueamento que ocorreu no mês de março deste ano.

A ordem judicial foi deflagrada por meio da Delegacia de Muaná, que já estaria investigando o caso da tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ainda segundo o portal Notícias Marajó, na ocasião do crime, o suspeito tentou tirar a vida de um homem utilizando uma faca. O investigado teria desferido um golpe no peito da vítima, atingindo também outras partes do corpo. O ataque teria sido motivado por ciúme, já que a então namorada do suspeito estava na residência da vítima no momento do esfaqueamento.

Conforme o portal, diante da gravidade das lesões e das circunstâncias do crime, foram realizados os exames periciais e a oitiva de testemunhas. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que vinha se esquivando de prestar esclarecimentos. O mandado foi cumprido após diligências investigativas que permitiram a localização do suspeito. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça.