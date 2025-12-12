Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

O laudo da necropsia da morte do assistente administrativo Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, que morreu durante operação da Polícia Federal (PF), foi divulgado no inquérito que investiga a morte do jovem, durante a Operação “Eclesiastes”. O laudo aponta que o rapaz, filho de um escrivã da Polícia Civil do Pará, morreu com dois tiros no dia 8 de outubro, quando agentes de segurança entraram no apartamento da família.

O relatório pericial indica que o primeiro tiro foi feito por uma pistola Glock de 9 mm à queima-roupa. O tiro atravessou o queixo de Marcello e se alojou próximo ao ombro, tendo sido deferido de cima para baixo. Esse primeiro tiro não teve capacidade para matar Marcello.

O segundo tiro foi feito com um fuzil a uma distância maior, no sentido de baixo para cima. Conforme o laudo, esse foi um disparo de alta intensidade e teria sido o responsável por ceifar a vida do jovem. O tiro de fuzil atingiu o coração em vários órgãos específicos, como coração e fígado.

De acordo com o advogado da família Jonhatan da Costa, que teve acesso ao inquérito ao laudo de necropsia, feito pela própria Polícia Federal, o laudo comprovaria as argumentações da acusação. O advogado ainda solicitará oficialmente o laudo para a família, pois só teve acesso no inquérito. “O laudo corrobora que o Marcello em momento algum foi para cima das políticas”, reforça o advogado. A família ainda cobra o laudo da cena do crime, responsável por indicar onde estariam as pessoas durante os acontecimentos.

Na versão dos policiais, Marcello Araújo reagiu durante a operação. Ele teria agredido com um soco um agente, o que teria feito os policiais revidarem. Naquela ocasião, a Polícia Federal a morte de Marcello foi fatalidade como resultado de uma ocorrência da vítima. A Operação “Eclesiastes” visava desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Durante a operação "Eclesiastes" foi preso na casa da família - onde aconteceram os fatos – o suspeito Marcelo Pantoja Rabelo - mais conhecido como 'Marcelo da Sucata'.

A acusação contesta a versão dos policiais. Segundo o advogado da família, não teriam sido encontradas digitais da vítima na arma do policial ou indícios de um soco na mão de Marcello Araújo. N a interpretação da defesa, Marcello já havia sido neutralizado com o primeiro tiro, o que tornaria o segundo tiro injustificável. "O primeiro tiro não foi letal e não matou o Marcello, foi o segundo disparo de fuzil que foi o mais enérgico. Não precisaria desse segundo disparo para contê-lo”, argumenta o advogado da família Jonhatan da Costa.

Costa pretende se reunir na próxima semana com o procurador do Ministério Público Federal (MPF) – responsável pelo caso – para alinhar algumas questões da acusação. O advogado informou ainda que a mãe da vítima continua muito abalada pela forma como perdeu o filho.

A reportagem da redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota da Polícia Federal (PF) sobre o laudo e o inquérito que investiga a morte de Marcello Araújo