Investigado por homicídio qualificado e fraude processual no Pará, é preso em Goiás

Um investigado por homicídio qualificado e fraude processual, crimes cometidos em Cumaru do Norte, no Pará, foi preso pela Polícia Civil. A captura ocorreu na tarde de quinta-feira (11) na cidade de Goianira, em Goiás, em cumprimento a um mandado de prisão.

A ação foi executada pela Delegacia de Homicídios de Redenção (DHR), com o apoio do Grupo de Capturas e Apoio Operacional de Anápolis (CAOP - 3ª DRP) e da Delegacia Estadual de Capturas de Goiânia (DECAP/GO).

Conforme a Polícia Civil, as investigações da DHR revelaram que o suspeito matou seu colega de trabalho em 22 de agosto de 2024. A vítima, identificada como Romário Araújo da Cruz, foi atacada com um instrumento perfurocortante.

VEJA MAIS

Detalhes da investigação e fuga

O crime aconteceu em uma fazenda localizada na zona rural de Cumaru do Norte. Nas apurações, as autoridades constataram que o investigado alterou o local para simular um suicídio da vítima.

O compartilhamento de informações entre as unidades policiais do Pará e de Goiás permitiu localizar o foragido. Ele buscou refúgio em Goianira, na região metropolitana de Goiânia, desde a data dos fatos.

O suspeito foi encaminhado para a unidade policial local, onde foram adotados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.