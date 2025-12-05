Capa Jornal Amazônia
Suspeito de tentar matar o enteado com golpes de terçado é preso em Muaná

O investigado foi detido na quinta-feira (4), no Marajó

O Liberal
fonte

Suspeito de tentar matar o enteado com golpes de terçado é preso em Muaná. (Foto: Divulgação / PC)

Um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio enteado em Muaná, no Marajó, na quinta-feira (4). Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido após o jovem interferir em uma discussão entre a mãe e o padrasto.

Após o caso ser denunciado e investigado, a Polícia Civil realizou as buscas e prisão do suspeito dentro das ações da operação ‘Ponto Crítico’, deflagrada em todo o estado do Pará para cumprir mandados decorrentes de diversas investigações. Em Muaná, a diligência foi realizada pela PC local, com apoio da Guarda Municipal.

O crime

De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio ocorreu meses atrás, em uma residência às margens do rio Anabiju. Na ocasião, o padrasto teria tentado matar o enteado com vários golpes de terçado. A vítima foi golpeada diversas vezes. A agressão só não resultou em morte devido ao irmão da vítima interferir e impedir que o crime fosse consumado.

O jovem sofreu lesões graves. Segundo a PC, o investigado e a companheira estariam brigando, então o enteado tentou interromper a briga e foi ferido. Com base em depoimentos e exames periciais, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi autorizado pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público.

O padrasto estava foragido e, após buscas, foi localizado escondido na zona rural do município, no Igarapé Maurício. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde passou pelos procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

