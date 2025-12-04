Capa Jornal Amazônia
Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

Uma embarcação de pequeno porte naufragou no final da tarde desta quinta-feira (4) no rio Xingu, nas proximidades de Porto de Moz, no oeste do Pará. Adultos, crianças e até um cachorro, que ficaram à deriva após o acidente, foram resgatados por outra embarcação que passava pelo local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero dos passageiros no momento do naufrágio e o resgate de todos que estavam na água, inclusive do cachorro. Em um dos vídeos, é possível ver a família se apoiando em um objeto flutuante enquanto aguarda ajuda. Durante o salvamento, um dos homens aparenta passar mal e é amparado por uma mulher.

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio.

 

