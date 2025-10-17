Seis pessoas são resgatadas após naufrágio de embarcação em Salvaterra, na ilha do Marajó

Pelo menos seis pessoas foram resgatadas após o naufrágio de uma balsa nas proximidades da Vila de Joanes, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, durante a madrugada desta sexta-feira (17). A embarcação, identificada como ferry boat Cabano, teria afundado em um trecho próximo ao farol de Joanes.

De acordo com informações da Polícia Militar repassadas ao site Notícia Marajó, agentes do pelotão destacado da vila foram acionados para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. As equipes realizaram buscas na área indicada, mas não localizaram vítimas nem destroços da embarcação.

Ainda pela manhã, os policiais foram informados de que os tripulantes haviam sido resgatados por um pescador e deixados em segurança na Foz do Camará, também em Soure.

Até o momento, não há informações sobre as causas do naufrágio nem sobre o estado de saúde das pessoas resgatadas. As circunstâncias do incidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro de mortes no naufrágio da embarcação, próximo à vila de Joanes, no Marajó. "Seis pessoas foram resgatadas por um pescador e levadas ao Porto Camará, onde foram ouvidas na Delegacia de Salvaterra. O caso será encaminhado aos órgãos responsáveis pela fiscalização náutica e segurança da navegação", comunicou.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Marinha do Brasil e aguarda o retorno.