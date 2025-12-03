Motorista por aplicativo é morto a tiros em Castanhal
O crime ocorreu na noite de terça-feira (2), no bairro Jaderlândia
Um homem identificado como Luís Carlos Carvalho Silva foi morto a tiros no Conjunto Bibiana I, em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (2), quando a vítima, que trabalhava como motorista por aplicativo, teria parado para falar com uma vizinha próximo à casa onde morava. Um suspeito que usava máscara teria se aproximado e disparado contra Luiz Carlos, que morreu na hora.
O crime teria ocorrido por volta das 22h30, em frente à praça. Segundo as informações policiais, uma viatura da PM foi acionada para verificar a informação sobre um homem que havia sido baleado. Ao chegarem no endereço, verificaram que a vítima não apresentava mais sinais vitais. Moradores relataram que o homem estaria chegando do trabalho e parou no local para falar com uma pessoa. Ao descer do carro em frente à residência, foi surpreendido pelo suspeito armado, que fez cerca de seis disparos.
O atirador, que estaria usando camisa de manga comprida e máscara, teria fugido a pé após o homicídio. Testemunhas acionaram uma ambulância para tentar socorrer Luiz Carlos, mas os médicos apenas confirmaram o óbito ao chegarem ao local. Não há informação sobre qual seria a motivação para o crime ou se a vítima estaria recebendo ameaças. Pessoas teriam dito que Luiz Carlos era muito conhecido na área por já ter atuado como um líder comunitário. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações sobre o homicídio. O corpo foi periciado e removido pela equipe de peritos da Polícia Científica.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Castanhal investiga o caso. "A vítima foi identificada como Luís Carlos Carvalho Silva. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.
