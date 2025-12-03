Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista por aplicativo é morto a tiros em Castanhal

O crime ocorreu na noite de terça-feira (2), no bairro Jaderlândia

O Liberal
fonte

A imagem mostra o motorista por aplicativo que foi morto a tiros em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Luís Carlos Carvalho Silva foi morto a tiros no Conjunto Bibiana I, em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (2), quando a vítima, que trabalhava como motorista por aplicativo, teria parado para falar com uma vizinha próximo à casa onde morava. Um suspeito que usava máscara teria se aproximado e disparado contra Luiz Carlos, que morreu na hora.

O crime teria ocorrido por volta das 22h30, em frente à praça. Segundo as informações policiais, uma viatura da PM foi acionada para verificar a informação sobre um homem que havia sido baleado. Ao chegarem no endereço, verificaram que a vítima não apresentava mais sinais vitais. Moradores relataram que o homem estaria chegando do trabalho e parou no local para falar com uma pessoa. Ao descer do carro em frente à residência, foi surpreendido pelo suspeito armado, que fez cerca de seis disparos.

O atirador, que estaria usando camisa de manga comprida e máscara, teria fugido a pé após o homicídio. Testemunhas acionaram uma ambulância para tentar socorrer Luiz Carlos, mas os médicos apenas confirmaram o óbito ao chegarem ao local. Não há informação sobre qual seria a motivação para o crime ou se a vítima estaria recebendo ameaças. Pessoas teriam dito que Luiz Carlos era muito conhecido na área por já ter atuado como um líder comunitário. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações sobre o homicídio. O corpo foi periciado e removido pela equipe de peritos da Polícia Científica.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Castanhal investiga o caso. "A vítima foi identificada como Luís Carlos Carvalho Silva. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é morto a tiros

homicídio em castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação prende duas pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

04.12.25 9h55

POLÍCIA

Motociclista perde controle de moto em quebra-molas e morre em Marabá

A vítima caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja

04.12.25 9h30

BRASIL

Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas da Silva está preso desde domingo (30) e participou de audiência de custódia nessa quarta-feira (3)

04.12.25 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ruthetty pode ter sido morta a pauladas, aponta perícia

Artista teria sido golpeada na região da cabeça e que o principal suspeito é o ex-companheiro da cantora

03.12.25 23h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende cerca de 50 pessoas no Pará

Segundo as autoridades, entre os presos está uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará

04.12.25 8h27

INVESTIGAÇÃO

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

Entre os presos, está um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Adedilco Alves Viana

03.12.25 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda