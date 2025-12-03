Acidente entre moto e caminhão deixa uma criança morta na BR-316, em Ananindeua

Uma criança de 10 anos, identificada pela Polícia Civil como Davi Oliveira, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (3), na BR-316, bairro do Levilândia, em Ananindeua. Segundo as informações iniciais, a vítima e um segundo homem, que seria o cunhado, estavam em uma moto e trafegavam no sentido Marituba - Belém. Eles foram atingidos por um veículo, se desequilibraram e o menino caiu para baixo do caminhão. O condutor da moto teve ferimentos leves e sobreviveu.

"A Seccional de Ananindeua irá instaurar um inquérito policial para investigar o caso. Segundo informações preliminares, a motocicleta colidiu com um carro de passeio, e uma criança que estava na garupa caiu e foi parar embaixo de uma carreta. A vítima, identificada como Davi Oliveira, de 10 anos, morreu no local. O condutor da motocicleta foi encaminhado para atendimento médico", confirmou a PC.

O acidente teria ocorrido por volta de 7h30, durante o grande fluxo de veículos que seguiam em direção ao centro da capital paraense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o caminhão parado na via e a vítima esmagada debaixo de uma das rodas do veículo pesado. Nas gravações, testemunhas contam que presenciaram o acidente. Nos relatos, é dito que duas pessoas estavam na motocicleta e teriam sido atingidas por um carro. Ao se desequilibrarem, a moto caiu e a criança foi arremessada para baixo do caminhão que passava no local. A vítima que morreu ainda teria sido arrastada por alguns metros.

Pessoas que passavam teriam alertado o caminhoneiro sobre o acidente e ele parou. Em estado de choque, o condutor permaneceu dentro do caminhão. "O motorista da carreta foi conduzido pela Polícia Militar à unidade policial para prestar depoimento. Ele permaneceu no local e, por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro", detalhou a PC. As autoridades ainda informaram que imagens de câmeras de segurança da área serão analisadas. "Perícias serão solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", finalizou a PC.

Outros condutores ainda acionaram uma ambulância para socorrer o segundo ocupante da moto, que teve alguns arranhões, mas não corria risco de morte. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que fez o primeiro atendimento e encaminhou uma vítima para o hospital", comunicou o CBM. Familiares da criança esmagada estiveram no local e repassaram informações sobre a identidade dela às autoridades policiais.

Uma viatura do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foi acionada e realizou o isolamento da pista, assim como a organização do fluxo de veículos. Um congestionamento se formou no trecho, pois uma das faixas da pista teve que ser bloqueada para a retirada do corpo do local. O trecho foi liberado por volta das 10h.

"O Detran informa que, por volta das 7h30, equipes de fiscalização foram acionadas para uma ocorrência de colisão entre motocicleta e carreta. O acidente resultou na morte do passageiro, uma criança de 10 anos. O condutor da moto foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo relatos no local, um terceiro veículo teria provocado o desequilíbrio da motocicleta. O Detran informa ainda que os agentes de fiscalização organizaram o fluxo de veículos, e a via já foi liberada", confirmou.