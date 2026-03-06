Capa Jornal Amazônia
Tentativa de incêndio em uma van deixa homem ferido em Castanhal

De acordo com PM, a vítima foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia

O Liberal
fonte

Após os tiros, os suspeitos ainda tentaram incendiar o veículo, mas não conseguiram concluir a ação. Durante a tentativa de apagar as chamas, o proprietário da oficina, identificado apenas como José Maria, ficou ferido. (Redes sociais)

Um homem ficou ferido após uma tentativa de incêndio registrada na manhã de quinta-feira (5), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens que estavam em uma motocicleta preta efetuaram disparos de arma de fogo contra uma van estacionada em frente a uma oficina de autopeças, na travessa Grão Pará, no bairro Imperador.

Após os tiros, os suspeitos ainda tentaram incendiar o veículo, mas não conseguiram concluir a ação. Durante a tentativa de apagar as chamas, o proprietário da oficina, identificado apenas como José Maria, ficou ferido.

Segundo o tenente-coronel Allan Mariano, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), a corporação foi acionada após a tentativa de vandalismo.

“Houve um acionamento da Polícia, por meio direto do Batalhão de Missões Especiais (BME), informando que tentaram vandalizar uma van que estava na oficina para conserto. O dono da oficina conseguiu impedir, porém não há registro da ocorrência na Delegacia de Polícia para termos mais detalhes”, explicou o comandante.

Ainda de acordo com Allan Mariano, o proprietário da oficina foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia. A Polícia Militar prestou apoio realizando a escolta da van até a Delegacia.

A vítima procurou atendimento médico na UPA 24h.

