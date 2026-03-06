Criança de quatro anos morre afogada em canal em Tailândia

Uma criança de 4 anos morreu após se afogar em um canal no município de Tailândia, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Ezequiel de Souza Farias. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (5), no bairro de Fátima I.

De acordo com informações preliminares, o menino teria saído de casa para brincar sem que a avó percebesse. Durante a brincadeira, ele acabou escorregando e caiu no canal, que fica a poucos metros da residência onde morava.

Familiares iniciaram as buscas pela criança e, cerca de uma hora depois, acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe foi até o local e encontrou o corpo do menino submerso na água, já sem sinais de vida. Pessoas da área informaram ao Portal Tailândia um detalhe que emocionou os moradores e familiares: Ezequiel recebeu o nome de um primo que também morreu na mesma residência, em 2016.

Diante da tragédia, o prefeito de Tailândia, Lauro Hoffmann, determinou que a Secretaria Municipal de Assistência Social acompanhe a situação para prestar apoio à família. A secretária Raimunda Grajaú foi designada para dar suporte aos parentes da criança neste momento de luto.

Equipes da Polícia Civil também estiveram no local para realizar os procedimentos de coleta de informações. O corpo de Ezequiel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passará por exame de necropsia.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Tailândia apura as circunstâncias da morte da criança. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.