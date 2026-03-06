Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio

Um homem identificado como Adonay Gomes Nogueira está desaparecido após um possível caso de latrocínio durante uma viagem fluvial entre os municípios de Curralinho e Bagre, no Marajó. A vítima era dono de uma lancha e trabalhava realizando transporte de passageiros na região. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5).

Segundo informações repassadas por familiares à Polícia Militar, três homens teriam procurado Adonay por volta das 14h de quinta-feira (5), solicitando uma viagem até o município de Bagre. A vítima aceitou o serviço e saiu acompanhada de outro homem. Após a partida, os familiares perderam contato com ambos.

Ainda conforme os relatos, por volta das 23h, o acompanhante conseguiu telefonar para familiares e contou que, enquanto navegavam pelo Rio Pará, nas proximidades da foz do Rio Samanajós, em Curralinho, os três passageiros anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, Adonay teria tentado reagir e foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça. Em seguida, de acordo com o relato da testemunha, os suspeitos teriam jogado o corpo dele no rio. Depois do crime, os assaltantes teriam retornado com a lancha e seguido em direção a Belém.

O homem que acompanhava a vítima afirmou que permaneceu sob o controle dos criminosos até o final do dia. Já nas proximidades da Ilha das Onças, ele teria sido lançado próximo à margem do rio. A testemunha conseguiu nadar até a terra firme e chegou a uma residência, onde pediu ajuda.

Após conseguir abrigo, ele entrou em contato com familiares e relatou o ocorrido. O caso foi comunicado às autoridades, que iniciaram as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime que está sendo tratado como possível latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até a tarde de sexta-feira (6), Adonay não havia sido localizado.

"A Delegacia de Curralinho investiga o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.