Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5), entre os municípios de Curralinho e Bagre

O Liberal
fonte

Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Adonay Gomes Nogueira está desaparecido após um possível caso de latrocínio durante uma viagem fluvial entre os municípios de Curralinho e Bagre, no Marajó. A vítima era dono de uma lancha e trabalhava realizando transporte de passageiros na região. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5).

Segundo informações repassadas por familiares à Polícia Militar, três homens teriam procurado Adonay por volta das 14h de quinta-feira (5), solicitando uma viagem até o município de Bagre. A vítima aceitou o serviço e saiu acompanhada de outro homem. Após a partida, os familiares perderam contato com ambos.

Ainda conforme os relatos, por volta das 23h, o acompanhante conseguiu telefonar para familiares e contou que, enquanto navegavam pelo Rio Pará, nas proximidades da foz do Rio Samanajós, em Curralinho, os três passageiros anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, Adonay teria tentado reagir e foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça. Em seguida, de acordo com o relato da testemunha, os suspeitos teriam jogado o corpo dele no rio. Depois do crime, os assaltantes teriam retornado com a lancha e seguido em direção a Belém.

O homem que acompanhava a vítima afirmou que permaneceu sob o controle dos criminosos até o final do dia. Já nas proximidades da Ilha das Onças, ele teria sido lançado próximo à margem do rio. A testemunha conseguiu nadar até a terra firme e chegou a uma residência, onde pediu ajuda.

Após conseguir abrigo, ele entrou em contato com familiares e relatou o ocorrido. O caso foi comunicado às autoridades, que iniciaram as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime que está sendo tratado como possível latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até a tarde de sexta-feira (6), Adonay não havia sido localizado.

"A Delegacia de Curralinho investiga o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto a mão armada

crime de latrocínio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5), entre os municípios de Curralinho e Bagre

06.03.26 12h29

VANDALISMO

Tentativa de incêndio em uma van deixa homem ferido em Castanhal

De acordo com PM, a vítima foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia

06.03.26 11h50

AFOGAMENTO

Criança de quatro anos morre afogada em canal em Tailândia

O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (5), no bairro de Fátima I

06.03.26 11h36

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros por dois homens em rua de Tucumã

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), no setor Vale das Rosas

06.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

Investigados por envolvimento em ataques de torcidas organizadas são presos no Pará

A operação “Jogo Limpo” foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6)

06.03.26 9h32

PRESO

Condenado a mais de 40 anos por estupro de vulnerável é preso em Santarém

A ação policial ocorreu na quinta-feira (5)

06.03.26 9h05

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por invadir casa e ameaçar ex-companheira na Grande Belém

Suspeito já era investigado por violência contra a vítima e foi informado sobre medidas protetivas no momento da prisão

05.03.26 23h33

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros por dois homens em rua de Tucumã

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), no setor Vale das Rosas

06.03.26 10h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda