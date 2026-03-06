Capa Jornal Amazônia
Polícia

Jovem é morto a tiros por dois homens em rua de Tucumã

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), no setor Vale das Rosas

O Liberal
Jovem é morto a tiros por dois homens em rua de Tucumã. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Wandeilton Nascimento dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (3), no município de Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu no setor Vale das Rosas, área conhecida como “Casinhas”. Conforme as informações iniciais, dois homens alvejaram a vítima e fugiram correndo.

De acordo com informações preliminares, agentes do 36º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por volta das 20h30. Testemunhas relataram que os homens surpreenderam a vítima, que estava em uma calçada. Após dispararem várias vezes, teriam corrido e saído do local sem serem identificados.

Na cena do crime, moradores não conseguiram fornecer detalhes que pudessem ajudar a descobrir a identidade dos autores do crime ou esclarecer as circunstâncias da morte do jovem. A motivação do assassinato também ainda não foi esclarecida.

A equipe da Delegacia da Polícia Civil de Tucumã informou que algumas linhas de investigação já estão sendo analisadas, mas o caso ainda está em fase inicial de apuração. Familiares teriam relatado aos policiais que Wandeilton possuía antecedentes criminais, porém teria se afastado desse tipo de envolvimento após a companheira engravidar.

O corpo do jovem foi removido por uma funerária e encaminhado para os procedimentos legais de perícia. A Polícia Civil deve ouvir oficialmente familiares e pessoas próximas à vítima para tentar reunir informações que ajudem a esclarecer o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em tucumã

homem é morto a tiros
Polícia
