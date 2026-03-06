Sete pessoas investigadas por envolvimento em ataques de torcidas organizadas são presas no Pará

Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6/3), no Pará, durante a operação “Jogo Limpo”. De acordo com o delegado Marcos André Araújo, titular da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), as investigações iniciaram após dois ataques distintos entre grupos rivais, que repercutiram nas redes sociais. Um deles aconteceu no dia 5 de fevereiro deste ano, na sede da torcida organizada ligada ao Clube do Remo.

Já no dia 7 de fevereiro, aconteceu um novo episódio de violência, desta vez o alvo foi a sede da torcida organizada vinculada ao Paysandu Sport Club. “Nós apuramos que torcedores rivais invadiram o local, subtraíram camisas da torcida que estavam no interior da loja e ainda incendiaram uma motocicleta que se encontrava dentro da sede. O fato também teve intensa repercussão pública”, continuou o delegado.

Após os episódios de violência, foram instaurados dois inquéritos policiais e, a partir do avanço das diligências investigativas, foram identificados diversos envolvidos na organização e execução das ações violentas, o que motivou o pedido das representações policiais pelas medidas cautelares, autorizadas pelo Poder Judiciário.

A ação policial em questão teve o objetivo de reprimir e desarticular grupos responsáveis por ataques coordenados entre torcidas organizadas, prevenindo novos episódios de violência, preservando a ordem pública e a segurança dos torcedores nos eventos esportivos. Além dos sete mandados de prisão temporária, os agentes foram às ruas cumprir outros 16 de busca e apreensão.

As prisões foram pelos crimes de tumulto desportivo, roubo majorado e associação criminosa. Celulares, materiais que fazem alusão às torcidas organizadas extintas e objetos com imagens que incitam à violência foram apreendidos. Os presos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a unidade especializada, que é vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).

“Eles passaram pelos procedimentos legais cabíveis, serão encaminhados ao sistema penal e ficarão à disposição do Poder Judiciário. As prisões reforçam o comprometimento da Polícia Civil do Estado com a segurança e prevenção à violência nos jogos de futebol”, concluiu Marcos André.