Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por armazenar combustível de forma irregular em Benevides

Polícia Civil encontrou galões e garrafas com substância semelhante à gasolina em ponto comercial após denúncia anônima

O Liberal
fonte

Homem é preso em flagrante por armazenar combustível de forma irregular em Benevides. (Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira (5) suspeito de armazenar combustível de forma irregular em um ponto comercial localizado na Estrada Touro Bravo, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Murinim após o recebimento de uma denúncia anônima feita por meio do Disque Denúncia, que indicava a possível venda e armazenamento ilegal de combustível no local.

Durante a abordagem policial, o suspeito, identificado como Raimundo Aguiar Portela, admitiu que mantinha combustível armazenado no estabelecimento e indicou aos agentes o espaço onde o material estava guardado.

No local, os policiais encontraram diversos galões e garrafas contendo uma substância semelhante à gasolina. Segundo a polícia, os recipientes estavam cheios e armazenados de forma irregular, o que representava risco à população e ao meio ambiente.

Diante da situação, Raimundo Aguiar Portela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que trata do armazenamento de substâncias tóxicas ou perigosas em desacordo com as normas legais.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Murinim, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é preso em flagrante por armazenar combustível de forma irregular em Benevides
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ILEGAL

Homem é preso em flagrante por armazenar combustível de forma irregular em Benevides

Polícia Civil encontrou galões e garrafas com substância semelhante à gasolina em ponto comercial após denúncia anônima

06.03.26 20h07

INVESTIGAÇÃO

Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5), entre os municípios de Curralinho e Bagre

06.03.26 12h29

VANDALISMO

Tentativa de incêndio em uma van deixa homem ferido em Castanhal

De acordo com PM, a vítima foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia

06.03.26 11h50

AFOGAMENTO

Criança de quatro anos morre afogada em canal em Tailândia

O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (5), no bairro de Fátima I

06.03.26 11h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem desaparece após ataque de assaltantes em lancha no Marajó; suspeita é de latrocínio

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (5), entre os municípios de Curralinho e Bagre

06.03.26 12h29

OPERAÇÃO

Sete pessoas investigadas por envolvimento em ataques de torcidas organizadas são presas no Pará

As investigações iniciaram após dois ataques distintos entre grupos rivais, um no dia 5 de fevereiro deste ano e o outro dois dias depois

06.03.26 9h32

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros por dois homens em rua de Tucumã

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), no setor Vale das Rosas

06.03.26 10h32

VANDALISMO

Tentativa de incêndio em uma van deixa homem ferido em Castanhal

De acordo com PM, a vítima foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia

06.03.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda