Homem é preso em flagrante por armazenar combustível de forma irregular em Benevides

Um homem foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira (5) suspeito de armazenar combustível de forma irregular em um ponto comercial localizado na Estrada Touro Bravo, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Murinim após o recebimento de uma denúncia anônima feita por meio do Disque Denúncia, que indicava a possível venda e armazenamento ilegal de combustível no local.

Durante a abordagem policial, o suspeito, identificado como Raimundo Aguiar Portela, admitiu que mantinha combustível armazenado no estabelecimento e indicou aos agentes o espaço onde o material estava guardado.

No local, os policiais encontraram diversos galões e garrafas contendo uma substância semelhante à gasolina. Segundo a polícia, os recipientes estavam cheios e armazenados de forma irregular, o que representava risco à população e ao meio ambiente.

Diante da situação, Raimundo Aguiar Portela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que trata do armazenamento de substâncias tóxicas ou perigosas em desacordo com as normas legais.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Murinim, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.