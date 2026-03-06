Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro na zona rural de São Miguel do Guamá

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (6), na comunidade Cristo Rei

O Liberal
fonte

Informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia, pelo número 181. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher identificada como Leiliane de Jesus Paz Piedade, de 35 anos, foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (6), na zona rural do município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu nas proximidades da comunidade Cristo Rei, no quilômetro 34.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. A identificação dele não foi confirmada oficialmente. Após o ataque, ele fugiu do local em direção ao município de Castanhal.

Ainda segundo as primeiras informações, o homem estaria em um carro vermelho, modelo Gol. Equipes policiais realizam diligências para tentar localizar e prender o suspeito.

O crime ocorreu às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), data que simboliza a luta das mulheres por direitos, igualdade e pelo enfrentamento à violência de gênero.

Informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do crime e responsabilizar criminalmente o autor.

