Jovem desaparecido é encontrado com os membros amarrados e facadas pelo corpo no Marajó

Um jovem identificado apenas Maxmiller foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento no final da manhã de domingo (6/7), em uma casa na estrada do Acutipereira, área rural do município de Portel, no Marajó. A vítima, que tinha sumido na última sexta-feira (4/7), estava com os pés e mãos amarrados. Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante e uma adolescente foi apreendida.

Para o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que um morador que costuma ir até o local percebeu que o cadeado do imóvel estava estourado. Naquele momento, ao verificar dentro da casa, foi visto o corpo do jovem.

“O estado que o corpo do rapaz se encontra dá indício de que foi ceifada a vida dele na mesma noite que ele sumiu, provavelmente na sexta-feira. Mas a perícia vai identificar a hora certa. Ele estava amarrado. Por alto, a gente contou 15 golpes de faca (no corpo). Inclusive, a faca quebrou e ficou no corpo. Ele estava com as mãos, os pés, o pescoço e a boca amarrados”, disse o sargento Colman, da PM, ao Notícia Marajó.

A vítima foi vista pela última vez com a ex-namorada na praia do Tucano. Desde então, amigos e familiares passaram a fazer buscas e campanhas nas redes sociais. Ainda segundo o comunicado da PC, o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Portel.