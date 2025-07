Mulher pega moto emprestada da companheira e morre ao bater veículo contra poste em Belém

Marcele Regina Pacheco do Nascimento Lopes, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado neste domingo (6/7), na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com as autoridades, a vítima conduzia uma motocicleta quando bateu contra um poste em frente à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara). Segundo a Polícia Militar, ela tinha pego o veículo emprestado da companheira momentos antes do sinistro ocorrer por volta das 6h50.

Não houve tempo de socorrer a motociclista. Ela morreu no local. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao caso. Marcele estava sozinha na moto.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em uma das filmagens, um homem registra momentos após o Samu constatar a morte da mulher. Pelas imagens é possível ver a vítima de bruços na via, sendo coberta por um pano branco, e a motocicleta perto dela.

“Ela ‘deu’ de frente com o poste do semáforo na avenida Pedro Álvares Cabral entre Júlio César e a Rodolfo Chermont. Acaba de falecer. (...) Infelizmente ela perdeu sua vida. Lamentável”, diz o cinegrafista amador.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica, enquanto a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém retirou a moto da avenida.

Até o momento, as circunstâncias do acidente são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.