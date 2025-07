Homem morre após ser atropelado por caminhonete na BR-163, em Santarém

Raimundo José Cardoso Tavares, 44 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete no final da noite de sábado (5/7), na BR-163, às proximidades da Comunidade Tabocal, em Santarém, oeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima trafegava a pé na rodovia quando o automóvel a atingiu.

Segundo o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou a morte de Raimundo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área por volta das 23h45 e realizou outros procedimentos necessários.

“A equipe fez o levantamento do local do acidente e outras informações de como foi o acidente vão ser elucidadas posteriormente. Duas pessoas falaram que viram uma caminhonete de cor escura e vamos fazer todo o levantamento juntamente com a Polícia Judiciária para que essa situação seja esclarecida”, disse o agente Amóis da PRF para O Impacto.

O corpo de Raimundo foi removido do local e encaminhado para perícia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Até a manhã deste domingo (6/7), o motorista da caminhonete não tinha sido localizado.