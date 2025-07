'Betinho' morre ao colidir moto contra ônibus na PA-252, em Moju

Herberty Gustavo Lima Wanzeler, mais conhecido como “Betinho”, de idade não revelada, morreu em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (6/7), na PA-252, em Moju, nordeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu com um ônibus. Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

Segundo o portal Moju News, Herberty chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros do 29º Grupamento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na Unidade Mista de Saúde de Moju.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) esteve no local do acidente para realizar a remoção da motocicleta e auxiliar na organização do tráfego.

A vítima morava na vila Sarapoi. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.