Escavadeira cai de veículo, atinge carro e motos e pessoas morrem no sudeste do Pará

Um grave acidente ocorreu na manhã deste domingo (7), na curva conhecida como “Sete Cruz”, na BR-222, entre Abel Figueiredo e a Vila Carne de Sol, no sudeste do Pará, e resultou na morte de quatro pessoas. Duas vítimas já foram identificadas: o sargento da Polícia Militar do 4º Batalhão (4º BPM), Erisvan Mendes, e o servidor municipal da Prefeitura de Marabá, Caio Leonardo. Um casal também teria morrido no local, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

De acordo com testemunhas, uma escavadeira transportada em uma prancha caiu do veículo de carga durante a curva "Sete Cruz" e atingiu três motocicletas e um automóvel que trafegavam pelo local. A polícia informou que o sargento Erisvan Mendes e o servidor Caio Leonardo eram integrantes do Clube de Motos Forasteiros e estavam a caminho de Rondon do Pará, município também localizado na região sudeste paraense.

Motoristas que passaram no momento do acidente gravaram vídeos que mostram a cena logo após a queda da escavadeira na margem da pista. Nas imagens, é possível ver corpos na lateral da rodovia BR-222 e peças das motos e do carro atingido pela máquina — uma escavadeira, equipamento pesado utilizado para escavar e levantar materiais na construção civil, mineração e outras áreas que exigem movimentação de terra.

A polícia ainda não divulgou o número total de mortos. Equipes de resgate foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Nas redes sociais, a repercussão do trágico acidente é grande, com dezenas de internautas lamentando o ocorrido neste domingo.

A BR-222 é uma rodovia federal que atravessa os estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, desempenhando papel importante na integração regional ao conectar o Norte ao Nordeste do país.