Irmãos morrem após carro derrapar na PA-125 e colidir contra picape em Paragominas

Um acidente de trânsito terminou com a morte de Welligton Lourenço dos Santos e o irmão dele, Wallison Loureiro dos Santos, na tarde de sábado (5/7), na altura do quilômetro 7 da PA-125, em Paragominas, no sudeste do Pará. De acordo com as autoridades, as vítimas estavam em um carro, que perdeu o controle, derrapou na estrada e colidiu frontalmente contra uma picape.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar, foi acionado ao caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 17h. Uma guarnição do BPRv se deslocou até a via e constatou o sinistro. No local, os agentes encontraram Wellington e Wallisson mortos dentro de um Fiat Uno Mille e o outro automóvel envolvido na batida, uma Hilux. O carro em que as vítimas estavam ficou destruído após o impacto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também se deslocou ao local para atender a ocorrência. A área foi isolada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.