Mulher é encontrada morta e sem roupas em lago de Itaituba

O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 10h deste domingo (6/7), no lago do Bom Jardim, nas proximidades da ponte, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. As informações iniciais apontam que a vítima estava sem roupas e não portava nenhum documento que possibilitasse identificá-la no momento do resgate. Até o momento, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas.

Conforme o Portal Giro, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e do 7º Grupamento de Bombeiros Militares estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a exames periciais que poderão auxiliar na identificação e esclarecer as causas da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.