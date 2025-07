Motoristas registram queima da vegetação na margem da PA-160, no sudeste do Pará

Na manhã deste domingo (6), um incêndio foi registrado na margem da PA-160, entre o Atacadão Macre e o Mateus (supermercado), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. O fogo na vegetação rasteira (cuja causa não foi esclarecida) gerou uma espessa cortina de fumaça preta vista a distância por motoristas que passavam na estrada.

Vídeos do registro do fogo na vegetação circularam nas redes sociais do sudeste do Pará e a queima da vegetação na lateral da pista chama a atenção pela altura da fumaça preta gerada.

O Grupo Liberal solicitou informações do Corpo de Bombeiros do Pará e aguarda retorno. Parauapebas fica cerca de 700 da capital, Belém, e, nas últimas décadas tornou-se um importante polo urbano, financeiro e comercial do sudeste do estado sobretudo por deter minas de ferro, cobre e manganês, entre outros minérios.

Ao lado de Marabá, Parauapebas tem a maior planta industrial minerária do estado e tem mantido um dos maiores PIB (Produto Interno Bruto) da região Norte, conforme o IBGE.

A PA-160 é uma rodovia que conecta também à PA-275 e à BR-155, na região sudeste do estado, atendendo aos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Xinguara. O trecho que parte da cidade de Parauapebas até Canaã é totalmente asfaltado.