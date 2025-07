Acidente envolvendo caminhão termina com morte e feridos em Canaã dos Carajás

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (5/7), no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, terminou com a morte de Elielto Soares da Silva. A colisão aconteceu nas proximidades da lavanderia da Serra Sul e envolveu ao menos um caminhão. Até o momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

De acordo com as primeiras informações, uma das vítimas foi socorrida por pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido. Outras vítimas permaneciam dentro do veículo, mas, até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde delas.

Equipes de resgate e autoridades policiais foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para facilitar o trabalho dos socorristas e garantir a segurança dos demais condutores que trafegam pela região.

A Redação Integrada de OLiberal entrou em contato com a Polícia Civil, que informou por meio de nota que a Delegacia de Canaã de Carajás investiga as circunstâncias do acidente. Segundo o comunicado da PC, Elielto Soares morreu no local e uma segunda vítima foi resgatada com vida. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso", disse a instituição.