'Jhon Lennon' morre após colidir contra carreta em Santarém

Um homem identificado como John Lennon de Oliveira morreu após colidir com uma carreta na rua Sol Nascente, no bairro Diamantino, em Santarém. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (2).

Informações preliminares apontam que o veículo estava parado em frente a um campo na localidade. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima; no entanto, os socorristas constataram o óbito no local.

Após o acidente, a vítima ficou embaixo da carreta e apresentava sangramento intenso no rosto, de acordo com a equipe do Samu. Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a remoção do corpo.

O corpo de Jhon Lennon foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações continuam para esclarecer o acidente e determinar as responsabilidades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que John Lennon de Oliveira "colidiu com um cavalo e morreu no local". A instituição comunicou ainda que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.