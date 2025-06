Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-253, em Irituia

Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da manhã desta segunda-feira (30/6), na PA-253, em Irituia, no nordeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

Uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionada ao caso, que ocorreu próximo à ponte do Pinheiro, por volta das 7h. Os militares se deslocaram até o trecho e constataram o fato. Segundo a PM, não foi encontrado nenhum documento com a vítima que pudesse identificá-la e, aparentemente, ele caiu da moto, que se tratava uma Honda XRE 300 de cor branca e estava em uma área de mata.

A Polícia Civil também foi comunicada sobre o episódio. A PM e a PC permaneceram no local do acidente até a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil com relação ao sinistro e aguarda o retorno.