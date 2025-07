Polícia Científica faz perícia em pichação no Parque da Cidade, em Belém

A Polícia Científica do Pará realizou, na manhã desta segunda-feira (7), uma perícia no Parque da Cidade, em Belém, para apurar danos ao patrimônio público. O trabalho foi solicitado pela Polícia Civil, após a administração do parque registrar uma pichação em uma pista de skate.

A ação é conduzida pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), responsável pela investigação do caso. O diretor-geral da Polícia Científica, Celso Mascarenhas, explica que “a perícia de danos ao patrimônio é um exame técnico realizado para avaliar e documentar as consequências de um dano realizado por terceiros, a bens, sejam eles materiais ou financeiros, de uma pessoa ou instituição. Assim é possível determinar a extensão do dano, identificar a causa e estabelecer o prejuízo, sendo importante tanto em investigações criminais quanto em disputas judiciais”.

O perito criminal Alberto Seabra, que esteve no local, informou que o procedimento deve ajudar a esclarecer os fatos “esse procedimento vai ajudar na elucidação dos fatos através de um laudo que será emitido em um prazo legal de 10 dias úteis, podendo ser estendido por mais 10 dias úteis dependendo da gravidade”.

O Núcleo de Crimes Contra o Patrimônio (NCCP) é responsável por esse tipo de perícia quando há vestígios materiais. As análises só são feitas mediante solicitação de autoridades, como delegados, juízes, promotores ou forças de segurança, dentro de um inquérito formal.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)