Acidente de trânsito termina com a morte de homem na avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um acidente de trânsito terminou com a morte de Diomilson Louzeiro de Sousa na avenida Arthur Bernardes, em Belém, no domingo (6/7). As autoridades não revelaram como o sinistro ocorreu.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia do Tapanã apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Diomilson. “O motorista do ônibus permaneceu no local e passou pelo teste de alcoolemia, que testou negativo. Ele foi ouvido e liberado. O ônibus foi apreendido. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.