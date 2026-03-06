Homem é preso com arma e objetos possivelmente roubados em operação no Tapanã

Um homem identificado como Josiel da Costa Gomes foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6) durante uma ação da Polícia Civil do Pará, em Belém, suspeito de manter em casa uma arma de fogo e diversos objetos que podem ser provenientes de crimes patrimoniais. A ação foi realizada por equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

A prisão ocorreu por volta de 2h30, durante diligências relacionadas ao inquérito policial que investiga um crime de roubo. No curso das investigações, os policiais identificaram um apartamento localizado na rua Rio Volga, no bairro do Tapanã, que estaria sendo utilizado por suspeitos ligados a uma organização criminosa para armazenar armas e bens de origem ilícita.

No local, os policiais encontraram uma pistola da marca Taurus, calibre .765, acompanhada de munições intactas. Além da arma, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, joias e outros objetos de valor, cuja procedência ainda será investigada.

No imóvel foi preso em flagrante Josiel da Costa Gomes, apontado como locatário do apartamento. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu aos agentes que permitia que Eduardo Nonato da Costa, conhecido pelo apelido de “Messi”, e a companheira dele, Isabelle Veiga da Costa, residissem no local.

Segundo os investigadores, Josiel também afirmou ter conhecimento da existência da arma de fogo no apartamento e da possível origem criminosa dos objetos guardados no imóvel.

Eduardo Nonato da Costa é apontado pela polícia como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e suspeito de envolvimento em crimes patrimoniais. Ele e Isabelle Veiga da Costa não foram encontrados durante a diligência e continuam sendo procurados pelas equipes policiais.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte de um conjunto de diligências realizadas no âmbito do mesmo inquérito. No dia anterior, quinta-feira (5), uma intervenção policial envolvendo um suspeito identificado como Patrick também ocorreu no contexto das investigações conduzidas pela DRFR.

O homem preso foi encaminhado para a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais. A arma, as munições e os demais objetos apreendidos permanecerão sob custódia da polícia e serão analisados no decorrer das investigações, que seguem em andamento para identificar a origem dos bens e localizar os demais suspeitos envolvidos.