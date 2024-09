Pai e filho paraenses mortos em Manaus: morre terceira vítima baleada no ataque

Isaac Melo Paixão, de 24 anos, que tinha sido baleado no mesmo ataque que os paraenses João Sérgio dos Reis de Souza, de 50 anos, e o filho dele, Matheus Farias de Souza, 21, morreu na quinta-feira (19/9). O crime brutal aconteceu durante a madrugada, por volta de 00h30, na Rua Seriano, no bairro Cidade Nova, em Manaus, zona norte da capital amazonense. João e Matheus eram donos de um popular restaurante no bairro, onde Isaac era funcionário, e foram encontrados mortos na casa onde moravam, com múltiplas perfurações causadas por arma de fogo.

Paixão foi baleado na mesma ocasião. Ele chegou a ser socorrido em estado grave e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na tarde de quinta.

Uma parente dos paraenses, que não quis ter o nome revelado, disse à reportagem que Isaac era funcionário bastante querido do restaurante de João e Matheus. O rapaz, inclusive, morava há anos com João, ainda segundo essa pessoa. Conforme o Portal Tucumã, João Sérgio era conhecido como 'Paizão'. O nome do estabelecimento que ele tinha com Matheus remete ao amor entre os dois: "Pai e Filho".

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que a apuração do caso “está sob investigação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)”. A instituição foi questionada sobre as investigações do caso, mas ressaltou que, no momento, mais explicações “não podem ser repassadas para não interferir nos trabalhos policiais”, conforme diz a nota da instituição.

O velório de João Sérgio e de Matheus Farias aconteceu nesta sexta-feira (20/9), no restaurante que pertencia aos dois. A cerimônia é aberta ao público.

O crime

A Polícia Militar, através da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recebeu um chamado por volta das 00h30, alertando sobre a situação. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta da casa aberta.

No primeiro quarto, os corpos de João Sérgio e Matheus estavam no chão, ambos com múltiplos disparos nas costas. Segundo a perícia, João foi atingido por seis tiros e Matheus, por quatorze.

No segundo quarto, Isaac ainda apresentava sinais vitais, com uma perfuração nas costas, e foi imediatamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A perícia criminal não encontrou materiais que pudessem indicar a autoria do crime, e as motivações por trás dos assassinatos ainda permanecem desconhecidas. Os corpos de João e Matheus foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) após a análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) do Amazonas.