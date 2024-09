Influenciadora paraense investigada por divulgação do 'Jogo do Tigrinho' é presa no Distrito Federal

A influenciadora paraense Rayssa Natacha Motta Berbary foi presa na segunda-feira (17/09), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em um salão de beleza no Setor Oeste do Gama. Rayssa já tinha sido presa no fim do ano passado, em Recife (PE), na operação “Truque de Mestre”, que investigou a divulgação de jogos de azar. O motivo da nova detenção não foi revelado.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que a prisão foi efetuada após o compartilhamento de informações entre a PCDF e a ARI CPME. “A mulher presa é uma das principais investigadas na operação ‘Truque de Mestre’, que desmantelou um esquema de jogos de azar pela internet conhecido como ‘Jogo do Tigrinho’. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, Pará”, informou.

Ainda conforme a PCDF, a detida foi encaminhada à Divisão de Controle e Custódia de Preso (DCCP), “após as formalidades de praxe, onde permanecerá à disposição da Justiça”. Uma amiga de Rayssa foi comunicada sobre a prisão dela, que estava presente no local e recebeu os pertences pessoais da investigada. No Instagram, Rayssa soma 115 mil seguidores e se intitular “50% apostadora”.

Quem é Rayssa Berbary?

Com mais de 115 mil seguidores no perfil @rayssamberbary, a influenciadora era uma espécie de coach dos jogos, ela prestava mentoria e ensinava as pessoas a jogarem. Inclusive, um dos destaques do seu ig é chamado de “Mentoria link”. Ela também administrava o perfil @mentoriaslots_free, que possui quase 5 mil seguidores.

Antes de ser detida no ano passado ao desembarcar em Recife para fazer lançamento de plataforma de jogo de azar, Berbary postou alguns Story no seu perfil no Instagram onde debochava da ilegalidade do “Jogo do Tigrinho”.

Em dezembro de 2023, depois de passar cinco dias presa pelo resultado da operação "Truque de Mestre", Rayssa disse nas redes sociais que havia sido presa por consequência de uma perseguição policial. Ela ainda disse que a experiência na prisão a fez “ter outra visão de como seria o sistema penal”, e também fez doação de material de limpeza, higiene, roupas infantis, fraldas, banheiras infantis à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Recife(PE).