Influenciadora Rayssa Berbary que debochava de ilegalidade de 'Jogo do Tigrinho' é presa em Recife

Rayssa Natacha Motta Berbary foi presa nesta segunda-feira (18), em Recife (PE), ao desembarcar para fazer lançamento de plataforma de jogo de azar. Ela é uma das investigadas da Operação "Truque de Mestre" desfazer o esquema de jogos de azar na internet, conhecido como "Jogo do Tigrinho".

Durante a manhã, Rayssa postou alguns Story no seu perfil no Instagram comentando sobre a operação e informando que não tinha sido presa, ela chegou a debochar sobre as informações que circulavam com o seu nome na internet. A influenciadora postou imagens no aeroporto de Brasília.

Com mais de 110 mil seguidores no perfil @rayssamberbary, a influenciadora era uma espécie de coach dos jogos, ela prestava mentoria e ensinava as pessoas a jogarem. Inclusive, um dos destaques do seu ig é chamado de “Mentoria link”. Ela também administrava o perfil @mentoriaslots_free, que possui quase 5 mil seguidores.

VEJA MAIS

“𝗙𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺 SLOTS 💸🎰 T𝗲 𝗮𝗷𝘂𝗱𝗼 𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗴𝗮𝗻𝗵𝗮𝗿 𝗱𝗶𝗻𝗵𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗔𝗗𝗘! 𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗿𝘂𝗺𝗼 𝗮𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼? 🚀💸”, definições do perfil de mentorias.

No início desse mês, após a primeira notícia no Fantástico sobre os jogos de azar, Rayssa postou alguns stories falando sobre o tema. “Eu não tenho nada a ver com isso, meus amores. Se vocês não ganham dinheiro porque vocês não sabem apostar, o problema é de vocês. Mas como influenciadora de slot, inclusive eu dou mentoria gratuita, não estou nenhum pouco com medo. Inclusive, não vou apagar nenhum destaque e já vou deixar o link aqui da plataforma que só hoje eu ganhei 60 mil reais. Olha que delicia”, disse ela no vídeo.

No dia 17 de novembro, Rayssa realizou uma festa luxuosa com o tema “Welcome, uma noite em Vegas”. “Meu primeiro lançamento e o coração tá cheio de gratidão! Marca aqui blog paraense de slots que não pode faltar nessa noite tão especial!”, escreveu a influenciadora na publicação.

OPERAÇÃO

Sete pessoas supostamente envolvidas em um esquema de jogos de azar na internet, conhecido como "Jogo do Tigrinho", foram presas na manhã desta segunda-feira (18) na operação "Truque de Mestre". A movimentação financeira só de um dos investigados chegou a mais de R$ 20 milhões, segundo a polícia.

De acordo com o delegado Daniel Castro, da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) na Polícia Civil do Pará, os influenciadores digitais usavam as redes sociais para divulgar jogos de azar.