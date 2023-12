Jogo do Tigre: 'a cada 50 usuários indicados eles ganhavam R$ 1 mil', revela delegado

O delegado Arthur Nobre, diretor da Seccional do Comércio, em coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira (18), comentou sobre as quantias em dinheiro movimentadas pelos influencers investigados na Operação ‘Truque de Mestre’, deflagrada pela Polícia Civil. Os investigados são pessoas envolvidas no esquema criminoso de divulgação do ‘Jogo do Tigre’, proibido no Brasil. Nesta segunda, 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão foram cumpridos em Belém, Castanhal e Bragança.

“A cada 50 usuários indicados eles ganhavam R$ 1 mil. Nós cumprimos os mandados de prisão e de busca e apreensão. Agora eles vão ficar à disposição da justiça. Ao todo, nós identificamos 13 alvos e todos serão indiciados. Sete pessoas foram presas, uma delas foi autuada quando estava em Recife. Ela estava desembarcando, inclusive, para lançar a sua plataforma naquele estado e fazer mais vítimas”, declarou o delegado Arthur Nobre.

De acordo com a autoridade policial, outras operações serão deflagradas pelas autoridades no intuito de autuar todos os influencers que participam da organização criminosa que já fez várias vítimas em todo o Pará. Segundo ele, muitas pessoas tiveram sérios prejuízos financeiros.

“As vítimas procuraram a seccional do comércio. Iniciamos as investigações e identificamos alguns influencers divulgando o jogo do tigre. Uma delas chegou a colocar o valor de 15 mil, chegou a ganhar 400 mil, mas é aquilo ‘o dinheiro sempre é da banca’. Quando a pessoa foi sacar, o dinheiro foi bloqueado e ela não conseguiu sequer reaver o dinheiro que tinha investido”, detalhou uma das situações vividas por uma vítima.

O delegado Arthur Nobre afirma que os investigadores já estão com informações sobre quem seriam os chefes da plataforma. “Nós já chegamos nos proprietários dessa plataforma. Um deles está sediado no estado de São Paulo, onde ele será intimado em ato de interrogatório, no procedimento. Já existem outras plataformas sendo investigadas, inclusive de proprietários de São Paulo, que participou da CPI dos jogos na câmara dos deputados e será aqui autuado”, informa.

Além disso, a autoridade ainda informa que outras fases da operação serão realizadas no estado. “Terão outras fases e outros investigados e não acaba aqui nos influenciadores do estado do Pará. Esses influenciadores são só a porta de entrada de um esquema milionário, em que várias outras pessoas estão envolvidas”, afirma.