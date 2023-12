Jogo do Tigre: Rayssa Berbary fala da experiência da prisão e faz doação

Depois de passar cinco dias presa pelo resultado da operação "Truque de Mestre", a digital influencer Rayssa Berbary se pronunciou nas suas redes sociais e, apesar de iniciar a fala dizendo que foi presa por consequência de uma perseguição policial, ela parabeniza o sistema penal e fez doação de material de limpeza, higiene, roupas infantis, fraldas, banheiras infantis à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Recife(PE).

"Eu não tenho nem palavras para dizer a vocês, pois eu tinha uma outra visão de como seria o sistema penal. Nesses dias, a experiência que tive foi surreal. Tive acolhimento de todos que estavam lá dentro", destaca.

Ela agradece todos os funcionários, servidores da Unidade Prisional Colônia Penal Bom Pastor, que é considerada modelo no Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça, pelas boas práticas e atendimento à mulher. "E claro, também minha eterna gratidão a minha família, amigos e seguidores por todo o carinho e amor do mundo".

Ela também parabeniza o Governo do Estado do Pernambuco pela gestão implementada na Colônia do Bom Pastor.