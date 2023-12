Jogo do Tigre: Mago das Unhas diz não se arrepender de entrar na plataforma

Gleison Anderson, o influencer digital mais conhecido como ‘Mago das Unhas’ diz não se arrepender de entrar na plataforma do ‘Jogo do Tigre’. Após toda a repercussão da Operação ‘Truque de Mestre’, em que o investigado foi uma das pessoas presas pela Polícia Civil por divulgar o jogo de azar que deixou centenas de vítimas com prejuízos financeiros. Em entrevista para a imprensa, o influenciador ainda afirmou que já possui outros investimentos em mente.

Em uma entrevista à veículos de imprensa, Mago das Unhas informou não se arrepender de entrar na plataforma do jogo de azar. A repórter pergunta: ‘Você se arrepende de entrar na plataforma?’. “Nem pensar. Claro que não”, diz Mago das Unhas. A repórter diz novamente: ‘não se arrepende’?. E ele diz: “não”.

A repórter questiona se ele voltaria no tempo e Mago das Unhas diz: “no tempo sim. Mas a partir de hoje, eu já tenho outros investimentos, outras empresas. Tenho outras formas de ganhar dinheiro também”. Quando questionado se é inocente ou culpado, o influencer responde que quem irá responder isso é a Justiça.

Investigação

Segundo o que foi repassado pelo advogado de Mago das Unhas, Marco Antônio Pina, o influencer irá aguardar os próximos procedimentos relacionados à investigação em liberdade, mas outras informações sobre o caso só poderão ser repassadas pelo delegado, pois o caso corre em segredo de justiça.

“Sobre os próximos passos da investigação, somente o Delegado pode informar. Enquanto investigado, meu cliente irá cumprir as determinações da justiça e ficará a disposição da polícia e da justiça”, disse.

Neste momento, Mago das Unhas deve se manter afastado das redes sociais, essa é uma das medidas cautelares determinadas pela justiça ao conceder ao revogar a prisão preventiva do influencer e dos demais investigados que foram soltos na última terça-feira (19).

Entre as medidas cautelares impostas aos investigados estão:

- Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado;

- Comparecer periodicamente uma vez ao mês na vara para a qual o processo for distribuído;

- Manter o endereço atualizado e informar qualquer mudança de endereço;

- Proibição de mudar de residência sem prévia permissão do Juízo;

- Proibição de se ausentar da Comarca por mais de oito dias;

- Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20h até às 6h.

- Proibição/suspensão de ter acesso a qualquer tipo de rede social (whatsapp, instagram, facebook, etc).

- Suspensão de qualquer atividade ligada ao termo “influencer de mídia digital” ou qualquer propaganda, de multimídia digital utilizando-se das redes sociais;

- Proibição dos investigados manterem contato entre si.