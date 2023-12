Mago das Unhas: conheça influenciador preso em operação contra jogos de azar que tinha vida luxuosa

Gleison Pereira Soares, 24 anos, conhecido nas redes sociais como 'Mago das Unhas', foi preso na manhã desta segunda-feira (18), alvo na operação "Truque de Mestre", que investiga influenciadores envolvidos em um esquema de jogos de azar na internet, conhecido como "Jogo do Tigrinho".

Durante informações divulgadas nas mídias, um dos nomes mais comentados era o do 'Mago das Unhas'. Com mais de 100 mil seguidores só no Instagram, Gleison saiu da vida de empreendedor para de “empresário apostador". Em alguns momentos, durante a sua caminhada como divulgador desses jogos, o ‘Mago’ debochou das operações referentes a esse tipo de atividade.

De acordo com a polícia, Gleison movimentou o valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em apenas três meses. Com o objetivo de “lavar” o dinheiro ilícito, o influenciador comprava casa, carros, terrenos, entre outros, para tentar transformar os valores em algo lícito.

"O trabalho principal deles dentro da organização criminosa era ludibriar os seus seguidores fazendo com que eles acreditassem em uma vida de fantasias adquirida com os ganhos provenientes dos jogos", informou a PC.

Ao adquirir esses bens, o ‘Mago’ postava no seu perfil @magodasunhas para atrair cada vez mais jogadores, com a falsa sensação que ele comprou tudo de forma legal.

“Nesse vídeo apresento minha casinha que os jogos me proporcionaram, quando comecei a pagar ela deu a entrada de R$30.000 e parcelei o resto em 12x de R$10.000. Graças ao nosso bom Deus já pagamos 9 parcelas e restam 3 apenas. Então oficialmente a casa já é nossa! Já temos a casa, porém ainda não é a casa dos sonhos e vamos precisar reformar para ela se tornar”, escreveu na legenda de um dos seus vídeos.

Após a compra da casa, ele já fez outra publicação mostrando a compra de um apartamento: “O meu tão sonhado lar! Sei que tenho outras casas, mas essa aqui será minha casa e finalmente estamos saindo do aluguel. Eu queria um apartamento exatamente assim, bonito, grande e confortável”.

O “Mago das Unhas” ganhou a internet ao realizar alongamentos em unhas em 2018. Com muito talento, ele foi se aperfeiçoando. Ao longo da sua caminhada, ele desenvolveu técnicas, passou a fazer cursos e fechar pareceria com influenciadoras, que divulgavam os seus trabalhos. Com grande destaque, ele abriu seu próprio salão e foi conquistando clientes.

O profissional realizou cursos pelo Brasil e até na Europa.

Há três dias ele postou no seu perfil que estava deixando a profissão de manicure e informou que estava encerrando um ciclo. “Foram 8 lindos anos dedicados a essa profissão que sempre terá meu respeito, hoje até mesmo pela minha segurança não posso mais realizar esse lindo trabalho. Fica somente meu congresso anual, o Congresso Evolução. Obrigado a todas amigas e clientes que foram tão fiéis ao meu trabalho por anos, sinto muita saudade. Não é um adeus, talvez um até logo? Não sei ainda. Fico me perguntando, até mesmo já tenho uma marca construída na área. Mesmo que ainda esteja decidindo o que fazer daqui pra frente, deixo aqui minha eterna gratidão e carinho por todos que um dia torceram por mim. Obrigado Deus”, escreveu.

OPERAÇÃO

A operação "Truque de Mestre", deflagrada hoje pela Polícia Civil, tinha como alvo influenciadores que divulgavam jogos de azar através das redes sociais. Os presos são: Mago das Unhas, Ingrid Silva, Suzana Araújo, Jamilly Ipiranga, Suzana Karla Melo de Araújo, Géssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha.

Noelle Araújo está foragida.

Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PC, os presos foram encaminhados para a Seccional Urbana do Comércio onde prestaram depoimentos, eles irão responder por estelionato e associação criminosa e já estão à disposição da Justiça.

A operação “Truque de Mestre” terá continuidade com objetivo de investigar e prender outros envolvidos com os jogos de azar divulgados nas redes sociais.