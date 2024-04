Mototaxista é encontrado morto com várias perfurações no corpo, em Curuçá

Um mototaxista identificado pela Polícia Militar como Erikson Nobre Rodrigues foi encontrado morto, com perfurações possivelmente feitas com arma branca em várias partes do corpo, no domingo (28), por volta das 23h, na comunidade do Abade, zona rural do município de Curuçá, região nordeste paraense.

De acordo com o relatório da equipe da Policia Militar que esteve no local, a denúncia foi feita por populares por meio do número 190, assim que encontraram o corpo, em uma área de mata as margens da rua que dá acesso a uma localidade conhecida como galeria do Santa Fé, no bairro do Sertãozinho.

No relatório consta que a vítima estava de bruços com evidências de perfurações em várias partes do corpo que poderiam ter sido provocadas por arma branca.

Erikson Nobre Rodrigues trabalhava como mototaxista em Curuçá e foi encontrado morto com o uniforme de trabalho.

O corpo do mototaxista foi levado para o Centro de Perícias Científica de Curuçá, onde passa por exame de necropsia. A família aguarda a liberação para o sepultamento.

O caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios do município. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contado com a Polícia Civil e aguarda respostas.