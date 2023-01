Corpo é encontrado em cova rasa em Castanhal

O corpo de um homem foi localizado dentro de uma cova rasa, na tarde de sexta-feira, 20, em Castanhal, nordeste do estado. Policiais militares em serviço encontraram o cadáver em uma área no ramal da comunidade Papuquara. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil do Pará (PC) sobre o caso, pois, até o momento, a vítima não foi identificada.

Segundo informações da PM, a equipe estava realizando diligências devido à denúncias anônimas (não especificadas para a reportagem) na tarde de ontem quando acabaram encontrando o corpo. Trata-se de um homem alto, usando camiseta de manga longa de cor azul, calça jeans azul e tênis da marca Nike.

VEJA MAIS

A vítima não estava com nenhum documento ou outro meio de identificação e estava enterrada em uma cova de aproximadamente um metro de profundidade, enrolada em um saco e em uma rede.

A Polícia Científica do Pará (PCP) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também prestaram assistência à PM. A causa da morte e os motivos e autoria do crime serão investigados.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.