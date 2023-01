Corpo de homem é encontrado em matagal, com as mãos amarradas; crime foi em Parauapebas

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado em área de mata por moradores do bairro Bela Vista, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. A Polícia Militar do Pará (PM), que recebeu o acionamento, disse que o corpo estava em avançado estado de decomposição e tinha marcas de perfurações. Com informações do Correio de Carajás.

A localização do corpo se deu por volta de 9h30 de sexta-feira, 20. Além da PM, uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local para realizar a remoção do corpo, que deverá passar por exame necroscópico e identificação.

As informações do levantamento no local do achado são de que o cadáver estava com as mãos amarradas e que uma pedra, que a polícia acredita também ter sido utilizada para o homicídio, se encontrava próximo à cabeça do homem. Quanto às marcas de perfurações no corpo, a polícia investiga se teriam sido causadas por golpes de faca.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil do Pará (PC) sobre as investigações do crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.